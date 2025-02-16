مصادر (السوداني): الدعم السريع يدرب (15) من ضباطه على الطيران الحربي على يد خبراء من أوكرانيا

خاص: السوداني

كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ(السوداني) أن مليشيا الدعم السريع، قامت بتدريب 15 من ضباطها على يد خبراء طيران من أوكرانيا.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى من التدريب انتهت يوم 11 فبراير الجاري، وامتدت لمدة 6 أشهر في دولة تشاد، ومن المقرر أن تبدأ الفترة الثانية مطلع مارس القادم، ولم يحدد بعد مكان انعقادها.

وخلال الأشهر الماضية، تم الكشف عن العديد من مخازن الأسلحة تتبع للمليشيا، تحتوي على أسلحة وعتاد عسكري ومسيّرات مقدمة من أوكرانيا، حيث نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية، تقارير تؤكد التواجد العسكري الأوكراني في السودان.

وشرع قائد المليشيا محمد حمدان حميدتي، وشقيقه عبد الرحيم – بدعم إقليمي واسع – في إعداد الطيارين الحربيين لتكوين سلاح طيران حربي، في مناطق سيطرة المليشيا.

ومن المقرر إعلان حكومة تتبع للمليشيا، يدعمها فصيل سياسي بقيادة “فضل الله برمة ناصر والهادي إدريس والطاهر حجر ومحمد حسن التعايشي ونصر الدين عبد الباري وإبراهيم أحمد الميرغني وآخرون”، عقب التوقيع على إعلان سياسي في الأيام القادمة بنيروبي.

وقال محمد حسن التعايشي، إن من حق حكومتهم امتلاك سلاح طيران ومنظومة دفاع جوي متكاملة وجيش وشرطة وأمن.

من جانبه، قال الهادي إدريس، انهم وجدوا ضمانات من دول عديدة للاعتراف بحكومتهم المقبلة.