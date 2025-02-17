السودان يعلن استمرار فتح معبر أدري مع تشاد لمدة 3 أشهر

بورتسودان: السوداني

أعلنت الحكومة السودانية، استمرار فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من أمس الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إنّ الخطوة تأتي التزاماً بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب خاصةً ولايات دارفور، واستخدام كل المعابر الحدودية المُتاحة لهذا الغرض.

ولفت البيان إلى أن استمرار فتح المعبر سيخفف معاناة مواطني دارفور.

وتذكر حكومة السودان بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مليشيا الدعم السريع وراعيتها الإقليمية للالتزام بقرارات مجلس الأمن برفع الحصار عن مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين، والتوقف عن مهاجمتها، وألا يستخدم المعبر لإدخال السلاح والمؤن لاستخدامها لتقتيل المدنيين العُـزّل، وكذلك ضمان ألا تعيق قوات الدعم السريع مرور المساعدات الإنسانية أو تتحكم فيها.