مؤتمر الجزيرة يطلق نداء استغاثة لمستشفى الكُلى بود مدني

الجزيرة: الطيب علي

أطلق مؤتمر الجزيرة نداء استغاثة لدعم مستشفى الكُلى بود مدني، وقال إنه منذ تحرير الولاية انتظمت المستشفى في تقديم خدماتها لمرضى الكُلى، حيث تفتح صيدليتها المجانية للمرضى، بجانب معمل للفحوصات الطبية.

وتابع: ظلت مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكُلى تقدّم خدماتها للمرضى منذ اندلاع الحرب بولاية الجزيرة بعد أن توقفت معظم مراكز غسيل الكُلى بالولاية، وظل الكادر الطبي فيها يعمل دون كلل أو ملل في ظل ظروف قاسية وبالغة التعقيد.

وناشد مؤتمر الجزيرة، الجهات الرسمية، والمنظمات الإنسانية، والخيِّرين من أبناء وبنات الولاية بالداخل والخارج لتقديم العون كله للمستشفى حتى تواصل رسالتها الإنسانية العظيمة تجاه سُكّان الولاية وغيرهم.

كما ثمّن المساعدات الكبيرة لشركة كونسولديتيد المحدودة، التي قدّمت دعماً عينياً معتبراً للمستشفى. بما مكّنها من مواصلة عملها، واستقبال المرضى، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

وأضاف أن مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكُلى تنتظر اليوم سندكم الرسمي والشعبي، فلا تتأخّـروا عنها.