بدعوة من اليونسكو.. بروفيسور مريم عباس تمثل السودان للاحتفال في باريس باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم

باريس: السوداني

بدعوة اليونسكو للاحتفال في باريس باليوم العالمي العاشر للمرأة والفتاة في مجال العلوم، مثلت السودان، البروفيسور مريم عباس إبراهيم، حيث شاركت في المؤتمر بصفتها رئيس كرسي اليونسكو للمرأة والعلوم والتكنولوجيا بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وبروفيسور في كيمياء الأمراض.

شاركت البروفيسور مريم كمُتحدث رئيسي وعكست مناشط الباحثة الأنثى في المجالات الطبية، وكرئيسة لكرسي اليونسكو للمرأة والعلوم والتكنولوجيا بالجامعة عكست أثر الحرب في توقف برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب فيما يسمى بـ

mobility agreements programs وإلغاء مجموعة من التمويل للمشاريع التي تم تكليف الباحثين بها وبدأت بالفعل وتأثر الأصول البحثية ومؤسسات التعليم العالي والجامعة من ضمنها واهم أثر هو

displacement of Sudanese scientists

كما سجّلت البروفيسور مريم طلباً لليونسكو والمجتمع البحثي العالمي للاستفادة من عقول الباحثين ومقدرتهم في مكان إقامتهم الحالية، وأنه لديهم برنامج إحصائي بدأ لمعرفة أماكن تواجدهم وإمكانية استضافتهم في المؤسسات البحثية.