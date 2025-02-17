وزير الخارجية السوداني يلتقي وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران

طهران: السوداني

التقى وزير خارجية السوداني د. علي الشريف، بنظيره وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، مساء اليوم في طهران.

وتباحث الوزيران في لقائهما، حول أهم القضايا الإقليمية والثنائية والدولية.

وتُعـد هذه الزيارة، الأولى لوزير الخارجية السوداني الشريف إلى طهران، ومن المُقرّر أن يلتقي الشريف خلالها، رئيس الجمهورية الإيراني د. مسعود بزشكيان.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، التقى وزير الخارجية السوداني، كلّّا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان؛ باحثاً معهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.