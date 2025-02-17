القوات المسلحة والقوة المشتركة تتصديان لهجوم المليشيا على معسكر زمزم للنازحين بالفاشر

الخرطوم: السوداني

تصدت القوات المسلحة، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، بإسناد من سلاح الجو والمستنفرين وقوات الدفاع عن النفس (قشن)، اليوم، هجوماً شنته مليشيا آل دقلو الإرهابيـة على معسكر زمزم للنازحين جنوب غرب مدينة الفاشر، حيث تمكّنت من تدمير عدة مركبات قتالية، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد، ولاذ من تبقى منهم بالفرار والهروب إلى خارج المعسكر محتمياً بالمزارع، بينما توجّه الآخرون منهم صوب منطقة عرب بشير، والمناطق المجاورة.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة بحسب إيجازها الصحفي، خلو معسكر زمزم من المليشيا، وأنّ الأوضاع تحت السيطرة تماماً.

وجدّدت الفرقة استعداد القوات وجاهزيتها للتعامل مع أي هجوم محتمل بالمعسكر.