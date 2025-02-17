جراهام عبد القادر: ما تعرّض له السودان من تدمير في قطاعات الثقافة والتراث بسبب المليشيا الإرهابية كان عملاً ممنهجاً

بورتسودان: سونا

أكد د. جراهام عبد القادر، الخبير الوطني في مجال التراث والثقافة – وزير الثقافة والإعلام السابق، ان ما تعرض له السودان من تدمير في قطاعات الثقافة والتراث بسبب حرب المليشيا الإرهابية كان عملا ممنهجا وخارج إطار التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات تنديداً بهذه الجرائم.

وأشاد جراهام خلال تقديمه ورقة علمية بورشة تطوير الاستراتيجية القومية لمحاربة تهريب الآثار ببورتسودان اليوم، بجهود منظمة اليونسكو مكتب السودان في رفع القدرات الوطنية للحماية والمحافظة على التراث الثقافي السوداني، مشيراً إلى اتخاذ المنظمة مواقف مشرفة، وأنها قدمت إدانات واضحة لعمليات النهب والتخريب التي طالت المتاحف والأعيان الثقافية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال جراهام، إنّ ورشة تطوير الاستراتيجية القومية لمحاربة تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، الغرض منها العمل على تجميع المزيد من الأفكار لحماية الثقافة لدعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى تكوين مجموعات قانونية، ومجموعات ذات صبغة أمنية، ومجموعات إعلامية ومجموعات ثقافية ضمن خُطط الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ولبلورة توصيات فعالة لمزيد من التجويد والإحاطة.