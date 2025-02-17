الحكومة السودانية تؤكد حرصها على إحلال السلام وتأمين وسلامة الفرق الإغاثية

بورتسودان: السوداني

قال عضو مجلس السيادة ـ مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق إبراهيم جابر، إنّ الحكومة السودانية حريصة على إحلال السلام، وتأمين وسلامة الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

وأكد خلال للقاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيليز ميشو، اليوم في بورتسودان، التزام الحكومة السودانية التام بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بالشؤون الإنسانية والأمنية عبر فتح المعابر المختلفة والمطارات السودانية المحلية لإدخال المُساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية وتأمين سلامة موظفي المنظمات الدولية والإقليمية.

من جانبه، أوضح وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن للأمم المتحدة، أنّ زيارته للبلاد جاءت بغرض التنسيق مع فريق الأمم المتحدة في السودان وعقد لقاءات مع السلطات السودانية للنظر في كيفية استمرار موظفي الأمم المتحدة في خدمة المواطنين بطريقة آمنة ومأمونة.

وأوضح جيليز ميشو، أن الفريق الأممي يعمل منذ سنوات عديدة، في تقديم الدعم اللازم للسكان، لا سيّما إبان فترة الحرب، مؤكداً التزامهم للشعب السوداني بالاستمرار في تقديم المساعدات للمحتاجين.