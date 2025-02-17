وزير التربية والتعليم يطمئن على صحة الأستاذ الذي تعرض لحادث بسبب مطاردة من قبل الميلشيا المتمردة

الدامر: السوداني

زار وزير التّربية والتّعليم الاتّحادي، د. أحمد خليفة عمر، الأستاذ ياسر الشّريف بابكر يوسف، القادم من ولاية شمال كردفان للمشاركة في أعمال تصحيح امتحانات الشّهادة الثّانويّة، والذي تعرض لكسر في الرّجل بمنطقة الزّريبة بسبب مطاردة مليشيا الدّعم السريع لعربتهم التي تقل عدداً من المعلّمين، حيث تلّقى إسعافات أوليّة بمستشفى كوستي وواصل مسيرته حتى وصل لمدينة عطبرة ومنها للدّامر حاضرة ولاية نهر النّيل.

وتمنى وزير التّربية والتّعليم والوفد المرافق عاجل الشّفاء للأستاذ ياسر، مثمّنين الجهود الكبيرة للمعلمين والمعلّمات وتضحياتهم المقدّرة التي ظلوا يقدّمونها في سبيل استقرار العمليّة التّربويّة والتّعليميّة رغم المعوّقات.

وعبّر الأستاذ ياسر، عن بالغ شكره وامتنانه لما وجده من اهتمام على كل المستويات من والي ولاية نهر النّيل إلى أصغر معلّم، وشكر قيادات وزارة التّربية والتّعليم الاتحاديّة ووزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، ونقابة عمّال التّعليم الاتحاديّة والولائية.

وأرسل الأستاذ ياسر، رسالة اطمئنان لأسرته ولكل المعلمين، وقال إنّ ما وجده من اهتمام لم يشعره بالغربة، وأضاف أنّ هذه الحادثة أكّدت أن السّودان غني برجاله وأنّ كل أجزائه لنا وطنٌ.

وطمأن الطلّاب بأن أعمال التّصحيح وكل أعمال الشّهادة الثّانويّة ستتواصل حتى يحصل كل طالب على نتيجته.