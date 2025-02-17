اليونسكو تلتزم بتوفير الدعم اللازم لمحاربة تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية السودانية الناتجة عن الحرب

بورتسودان: السوداني

أكد مدير منظمة اليونسكو مكتب السودان د. أيمن بدري، التزام اليونسكو بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية لمحاربة تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية السودانية، الناتجة عن الحرب وتنفيذ مخرجات الورشة المخصصة لهذا الغرض.

واستعرض د. أيمن خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة حماية الآثار والممتلكات الثقافية السودانية بمقر المنظمة ببورتسودان اليوم، المجالات التي تعمل بها المنظمة، وقال إنّ المنظمة مختصة في مجال رفع القدرات ذات الصلة بقضايا التراث والثقافة والتعليم.

وأضاف أن السودان عضو في المنظمة التي تُـدار عبر الدول الأعضاء ومن حقه أن يستفيد من قدرات المنظمة، مبيناً أن المنظمة فتحت مكتبها بالسودان عام 2006 وعززت المكتب عام 2015.

موضحاً بأنّ للمنظمة تعاونا مثمرا ووثيقا مع وزارة الثقافة والإعلام، وأنها تخدم دائماً برامج الوزارة في مجال بناء القدرات، وإن هذه الورشة تأتي في هذا السياق.

وأبان أنّ القطاع الفني والثقافي والآثار والمتاحف في السودان تأثر بالحرب، مشيراً إلى أن المنظمة أصدرت بيانات إدانة أكثر من مرة، مؤكداً أنّ العمل في مجال حماية التراث الثقافي عملٌ كبيرٌ ومهمٌ لمستقبل السودان.