من مركز الملك سلمان.. فريق طبي سعودي يجري عمليات دقيقة في تخصص جراحة الأوعية الدموية ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ وصل إلى مدينة بورتسودان مساء أمس، فريق طبي تطوعي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإقامة، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية، والذي سيستمر لمدة أسبوع بمستشفى عثمان دقنة ببورتسودان، بمشاركة نخبة من كبار الاستشاريين والاختصاصيين السعوديين في المجال، لتنفيذ العمليات المقرر اقامتها ضمن المخيم بأحدث الاجهزة، بالاضافة إلى الادوية والمستحضرات الطبية اللازمة لمتابعة المرضي قبل وبعد اجراء العمليات.