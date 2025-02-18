(السوداني) تنشر البيان الختامي لاجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الوضع في السودان

أديس أبابا: السوداني

عطفاً على قراراته وإعلاناته السابقة بشأن الوضع في السودان، استذكر مجلس السلم والأمن الأفريقي، البيانات الصادرة في اجتماعاته السابقة خلال عامي 2024 و2021، والتي تناولت تطورات الأوضاع هناك، ويعيد تأكيد التضامن والتزام الاتحاد الأفريقي، دعمه المستمر لشعب السودان في سعيه لاستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار لصالح جميع السودانيين، ولدول الجوار، ومنطقة القرن الأفريقي، والقارة الأفريقية ككل.

والتزم الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

ملاحظات ومداخلات المسؤولين:

أخذ المجلس علماً بالكلمات الافتتاحية التي ألقاها رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، بصفته رئيس المجلس لشهر فبراير 2025.

كما استمع إلى إحاطة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (السابق)، موسى فكي، وإلى مداخلات ممثل رئيس جمهورية جيبوتي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل جامعة الدول العربية.

إدانة النزاع والانتهاكات:

وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مختلف المناطق، لا سيّما في الخرطوم، الفاشر ـ شمال دارفور، شمال كردفان، والجزيرة، وما يترتّب عليه من آثار مدمرة على الشعب السوداني والمنطقة.

في وقتٍ، عبر عن قلقه البالغ إزاء الحصار المستمر والقتال العنيف في الفاشر وتأثيره المدمر على سبل العيش.

يحث الأطراف المتحاربة بشدة على الالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في مارس 2025.

وأدان ما أسماه التصعيد المستمر للنزاع، بما في ذلك التقارير حول العنف العرقي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للأزمة، وأن الحل الوحيد هو حوار سياسي سوداني شامل بقيادة سودانية.

إدانة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان:

وأدان بشدة عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والعنف الجنسي الممنهج، والاعتداءات على الأطفال، ونهب المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والطاقة، واحتلال المباني المدنية، والتهجير القسري للسكان.

ودعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات ضد المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

رفض التدخلات الخارجية:

وجدّد المجلس، إدانته لجميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الصراع في السودان، ويدعو جميع الأطراف، بما في ذلك الدول والجهات غير الحكومية، إلى التوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتحاربة.

الوصول الإنساني والحوار السياسي:

كما حثّ، الأطراف المتحاربة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، ويدعو إلى فتح ممرات إنسانية متعددة لفترة غير محددة لضمان إيصال المساعدات الضرورية.

وأكد المجلس على أهمية الحوار السياسي السوداني الشامل باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة.

داعياً جميع الجهات السودانية إلى تنحية خلافاتهم السياسية جانباً والتركيز على الحوار الوطني والمصالحة والتماسك الاجتماعي.

الإشادة بالجهود الدبلوماسية:

رحّب المجلس بالتقدم المُحرز في تفعيل اللجنة الرئاسية الخاصة بالسودان التابعة لمجلس السلم والأمن، ويشيد بدور الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في قيادة هذه الجهود.

كما أثنى على جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، لا سيّما اللجنة العليا لحل النزاع في السودان، ويدعوها إلى مواصلة العمل مع الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لتعزيز الحوار بين الأطراف السودانية.

المتابعة:

وقَـرّر المجلس البقاء على اطلاع ومتابعة مستمرة للوضع في السودان.