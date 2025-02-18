مليشيا الدعم السريع تجند لاجئين من دولة جنوب السودان للقتال في صفوفها بشمال دارفور

الفاشر: السوداني

كشفت رئيس حركة جيش تحرير السودان – جناح القائد مناوي، عن قيام مليشيا الدعم السريع المتمردة بتجنيد لاجئين من دولة جنوب السودان بمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور، للقتال في صفوفها، وأكدت أنّ هذه الخطوة تمثل جريمة حرب واضحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وحذرت الحركة كل من تورط في هذه الجريمة بأن يد العدالة ستطاله، وانه لن يكون هناك اي ملاذ آمن لهم، ولن يفلتوا إطلاقاً من المحاسبة والعقاب.

وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان المكلف بولاية شمال دارفور المهندس، محمد آدم (كش)، إنّ محاولات استغلال ضعف اللاجئين وفرض التجنيد القسري عليهم، يكشف مدى إفلاس المليشيا الأخلاقي والعسكري، ويؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية تمارس الإرهاب ضد الأبرياء.

ودعا (كش)، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك بصورة عاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقوانين الدولية، وعدم السماح باستمرار استغلال اللاجئين الأبرياء في صراعات لا ناقة لهم، ولا جمل.

وأضاف أن السودان لن يكون مرتعاً لمليشيا الإرهاب والخيانة، وسينتصر الحق مهما طال الزمان.

يُـذكر أنّ تجنيد اللاجئين الجنوبيين بمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور، يجري تحت قيادة اللواء بمليشيا الدعم التجاني شمال، قائد القطاع الشرقي بقوات الدعم السريع المتمردة، ويضم القطاع الشرقي محليات “اللعيت، الطويشة وأم كدادة” بولاية شمال دارفور.