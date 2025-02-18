الفرقة السادسة: تسليم عدد من عناصر المليشيا أنفسهم طواعيةً للقوات المسلحة بالفاشر

الخرطوم: السوداني

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عن استسلام عدد من عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة، وتسليمهم أنفسهم طواعيةً للقوات المسلحة، وعزوا استسلامهم لعدة أسباب تمثلت في نقص الإمدادات الغذائية، والوقود بجانب عدم صرف استحقاقاتهم المالية، وإجبارهم على نهب المنازل، والأسواق في سبيل مقابلة احتياجاتهم الضرورية.

وكشفت الفرقة بحسب إيجازها الصحفي الصادر اليوم، أن سلاح الجو قد نفذ أمس بالمحور الشمالي الشرقي بمدينة الفاشر، خمس غارات جوية، تمكنت خلالها من قتل (٩) عناصر من مليشيا آل دقلو الإرهابية وتدمير (٤) مركبات قتالية.