شبكة أطباء السودان: الدعم السريع يصفي 23 شخصاً وإصابة العشرات بمنطقة الكداريس شمال القطينة

الخرطوم: السوداني

قامت قوى تتبع للدعم السريع بتصفية 23 شخصاً داخل منازلهم في منطقة “الكداريس” شمال مدينة الأبيض وإصابة العشرات، فيما نزح من تبقى من أهالي المنطقة إلى قرى ولاية النيل الأبيض.

وأعربت شبكة أطباء السودان، عن أسفها لعمليات القتل الجماعي التي تُمارسها الدعم السريع بقرى النيل الأبيض والتي ظلت في تزايد مستمر وانتقام بلا مبرّرات ضد المواطنين الأبرياء.

وحذّرت الشبكة من تحويل الدعم السريع حربها ضد المواطنيين الأبرياء، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على قيادات الدعم السريع وداعميها لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.