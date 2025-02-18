العطا: مستمرون في تلقين العدو والدول المتآمرة دروساً في الوطنية

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ياسر العطا، إنّ الحكومة ستقاتل الذين قالوا سيشكلون حكومة موزاية في كل شبر من أرض السودان.

وأضاف لدى تفقده ،القوات المرابطة بمدينة الدبة اليوم: “ليعلموا أن الأمة السودانية لها أسودٌ بأنياب ومخالب قوية وأنهم ماضون حتى يكتمل النصر”.

وأشاد بالتنسيق المستمر لتلقين العدو والدول المتآمرة دروساً في الوطنية، وأن الشعب السوداني أصبح جيش الأمة السودانية، موضحاً أن هنالك نصرا آخر وهو نصر وجدان رباط الأمة السودانية بلا عنصرية وجهوية ليكتب دستور المساواة بين أبناء الوطن الواحد، “كلنا سودانيون نأكل من طينه وأرضه”.

من جانبه، أعلن المشرف العام للقوات المشتركة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن أبناء الشعب السوداني هم أبناء الاستقلال ودولة 56. لرفع كرامة وعلم السودان للأبد وكرامة شعبه وأن سيادة السودان في عزته وكرامته وتحريره من المتمردين.

وتفقد اليوم، الفريق أول ركن ياسر العطا، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي المشرف العام للقوات المشتركة والفريق ركن صبير محمد علي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والفريق ركن محمد عباس اللبيب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الوطني، تفقدوا القوات المرابطة بمحلية الدبة.