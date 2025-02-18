الأمة القومي: فضل برمة غير مُفوّض للحديث باسم الحزب في مؤتمر نيروبي

الخرطوم: السوداني

تبرّأ حزب الأمة القومي من مشاركة رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر في مؤتمر نيروبي، وشدد على أنه غير مُفوّض من مؤسسات الحزب للمشاركة باسمه.

وقال بيانٌ لمؤسسة الرئاسة بالحزب مساء اليوم: “تلاحظ تداول اسم حزب الأمة القومي في مؤتمر عقد بنيروبي اليوم الثلاثاء، ضم قوى سياسية وحركات مسلحة والدعم السريع بهدف التوقيع على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع” .

وأكد البيان أن حزب الأمة القومي لم يُفوِّض الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر أو أي عضو آخر لتمثيل الحزب في هذا الحدث.

وشدد الحزب على التزامه بمرتكزاته الأساسية كحزب سياسي ديمقراطي مدني يعمل على ما يجمع السودانيين، والتوافق على وقف الحرب، ومعالجة الأزمة السودانية عبر حل سياسي قومي جامع، على أسس تحفظ وحدة وسيادة البلاد وكرامة ورفعة العباد.

وأشار البيان إلى أن مؤسسات الحزب ستجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المشاركين دون تفويض من الحزب.