عبد العزيز الحلو يبحث عن التعدد الديني والعرقي بالشراكة مع مليشيا الدعم السريع مرتكبة التطهير العرقي في دارفور، وكل الموبقات في حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م. هذا ليس حديث حكومة بورتسودان يا الحلو دا تقرير أممي.

(لا بس كيف يعني الزول دا جادي؟)، وإبراهيم الميرغني يُحيِّ الأشاوس في الميدان وهم الذين نكلوا بالشعب السوداني، والقاعة تهتف ضد دولة ٥٦ التي كان لجدوده نصيبٌ في إعلانها بعد الاستقلال. لا تستغرب إنه السودان المجنون..!!

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