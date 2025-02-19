كرتي: حمّلنا القوات المسلحة أمانة الذود عن ديننا وعرضنا وأرضنا

الخرطوم: السوداني

قال الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، إن الحركة حمّلت أمانة الذود عن ديننا وعِرضنا وأرضنا خلف القوات المسلحة الباسلة.

وتابع في بيان اليوم: “إن هذا والله لمجد الدهر وأخذ الثأر ووعد النصر نحمده أن يسر لنا مقام العِزة والإباء، وغيرنا قد تلطخت أيديهم بدماء السودانيين وكسا وجوهَهُم الذل والهوان”.

وقال كرتي إن “مسيرة تحرير البلاد طويلة والحمل ثقيل والأمانة عظيمة فلا يبيتنَ أحدكم حتى يستفرغ وسعه عملاً لهذا الدين وإصلاحاً لحال الناس، ونصرةً لله ورسوله، والوُسعُ لا حد له. كلٌ على ثَغرهِ وكلٌ على ما أقامه الله عليه”.