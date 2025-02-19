البرهان: سيتم تشكيل حكومة انتقالية يقودها رئيس وزراء تكنوقراط

بورتسودان: السوداني

كشف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن عزمهم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط غير منتمٍ لأي جهة أو حزبٍ، ومن ثم الانتقال لمرحلة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي.

وقال السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية، إن البرهان قدم شرحاً للسفير الإيطالي حول المرحلة المقبلة التي ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته، قال السفير الإيطالي، إنّ مهمته ستكون في مسارين سياسي وإنساني، مشيراً إلى أن لقاءه بالبرهان تطرق للوسائل والطرق لإنهاء الصراع وكيفية تحقيق وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المُساعدات الإنسانية لمُستحقيها، كما تناول التنسيق بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز حالة الاستقرار في السودان. مشيراً إلى أن الاجتماع مع رئيس المجلس السيادة كان مثمراً ومنتجاً، حيث تم استعراض مسيرة التعاون بين إيطاليا والسودان.