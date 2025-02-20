في ذمة الله والدة الزميل خالد ثابت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس التحرير الأستاذ/ عطاف محمد، وأسرة صحيفة (السوداني) عند الله تعالى المغفور لها بإذن الغفور الرحيم:

المرحومة/ اسماء العبيد بلال

والدة الزميل الإعلامي، خالد ثابت، بمنظمة الإيغاد.

التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس، في العاصمة اليوغندية كمبالا.

والعزاء موصول لأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة الممتدة وعارفي فضلها من الأصدقاء والجيران.

اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، واكرم نُزُلها ووسِّع مدخلها. اللهم انزلها منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهلها وصحبها الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

