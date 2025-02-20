الخارجية: البيان الكيني محاولة لتبرير موقف الرئيس وليم روتو “المُشين باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها”

بورتسودان: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية السودانية شروعها فعلياً في اتخاذ إجراءات ـ لم تسمها تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.

وجددت الخارجية ــ في ثاني بيان لها بشأن استضافة كينيا، اجتماعات قوات الدعم السريع وآخرين لإعلان حكومة موازية بمناطق سيطرة الدعم السريع، مُطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة، إنّها اطلعت على البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو “المُشين باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها”، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حُسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.

وأضافت: “لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لأنها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة”.

ونوهت الخارجية السودانية، إن ما يجري في نيروبي حالياً فهو اجتماعات بين قوات الدعم السريع وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة، حيث تواصل فيه قوات الدعم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق، وآخرها مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.

واعتبرت الخارجية أن الاجتماعات الحالية ما هي إلا تتويجٌ لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم قوات الدعم السريع في مختلف المجالات، و صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية لقوات الدعم.

وأعادت الخارجية السودانية للأذهان استقبال الرئيس الكيني، قائد قوات الدعم حميدتي مثل استقبال الرؤساء، وزادت: وبهذا أصبح في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعاً في حرب العدوان التي تشنها قوات الدعم ومرتزقتها الأجانب عليه.

ولفتت الخارجية إلى مساعي الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى، وتأسفت بأنّ الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة قوات الدعم الإقليميين وقيادة الدعم على العلاقات التاريخية بين البلدين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي، متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.

وأعرب السودان، عن تقديره لمواقف الدول التي عبّرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. وامتدحت تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان.