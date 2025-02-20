لجنة أمن ولاية الخرطوم تشرع في ترحيل الأجانب مطلع الأسبوع القادم

الخرطوم: السوداني

قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم، الشروع في تنفيذ قرار إبعاد الأجانب من ولاية الخرطوم اعتباراً من الأسبوع القادم بعد تقارير أكدت عدم التزام الأجانب بالقوانين التي تنظم الوجود الأجنبي وشراكتهم في الجرائم ضد الدولة.

واطمأن اجتماع موسع للجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، على انخفاض معدلات الجريمة بعد اطلاعه على التقرير الجنائي. كما أشاد الاجتماع بالإنجازات التي ظلت تحققها الخلية الأمنية بإلقاء القبض على عصابات متخصصة بحوزتها أكثر من ١٣ طن نحاس تمت سرقتها من كوابل ومحولات الكهرباء.

وأجازت اللجنة خطة تأمين شهر رمضان متضمنة الأسواق وحركة المرور وتأمين دُور العبادة.

وجرى خلال الاجتماع نقاشٌ مطولٌ لتأمين المناطق التي تم تطهيرها من المليشيا المتمردة وتوفير الخدمات ودعوة المواطنين للعودة لمنازلهم.

واستمع الاجتماع إلى تقارير حول الأوضاع العسكرية والأمنية والتقدم الكبير الذي تحرزه معركة الكرامة على كافة الجبهات داخل ولاية الخرطوم.

وأشاد الاجتماع بالدور الرائد للمقاومة الشعبية وتواجد مستنفريها في الصفوف الأمامية، فضلاً عن إسناد الجهاز التنفيذي في أعمال استعادة الحياة والخدمات.