(السوداني) تنعي شاعر الوطن الكبير حضرة الصول (محمد علي)

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

رئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) ينعون شاعر الوطن والجيش الكبير

حضرة الصول (محمد علي)

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً.

كان الراحل مغواراً مقداماً، وشاعراً نحريراً، يبث الحماسة والعزيمة وسط المقاتلين والشعب.. محبوباً من الصغير والكبير.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)