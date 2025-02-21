وزير الخارجية يتوقع انتهاء الحرب في السودان خلال ثلاثة أشهر 

القاهرة: السوداني

توقع وزير الخارجية السوداني د. على يوسف الشريف، انتهاء الحرب خلال ثلاثة اشهر.

وامتدح الوزير خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية بالسفارة السودانية بالقاهرة وشركة طبية مصرية اليوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين بمصر، جهود وزارة الصحة السودانية واستفادتها من الفرص المتاحة فى المجالات الطيبة وتسخيرها لصالح القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح السفير السوداني بمصر الفريق أول، عماد عدوي، ان الخدمة العلاجية المخفضة ستقدم عبر بطاقات ومتاحة لجميع أفراد الجالية السودانية بمصر مجاناً ودون شروط وبتخفيض يصل إلى نسبة 70%.

وفي السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة “اكسون هليث تك” ــ الشريك الذي سيقدم الخدمات الطبية مع المستشارية الطبية، د. عبد الرحمن رماح، إنهم وبالشراكة مع المستشارية الطيبة بالسفارة السودانية سوف يقدمون خدمات طيبة متميزة عبر 3.5 ألف مرفق صحي.