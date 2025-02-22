كندا تعلن التزامها بإعادة توطين 4700 لاجئ من السودان

متابعات: السوداني

أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، أن كندا ستعيد فتح باب التقديم في 25 فبراير المقبل لبرنامج الإقامة الدائمة للسودانيين، حيث أضافت 1750 طلباً إلى 3250 طلباً تلقتها بالفعل بإجمالي 5000 طلب.

ومن بين 4700 لاجئ تقول كندا إنها ستعيد توطينهم بحلول نهاية عام 2026، قال مكتب ميلر إن 4000 منهم سيحصلون على مساعدة حكومية.

يذكر أن البرنامج تعرض في الفترة الماضية لانتقادات بسبب العدد البسيط والبطء في معالجة الطلبات، حيث قيل لبعض المتقدمين إنهم لن يتمكنوا من إحضار ذويهم حتى عام 2027 أو 2028، هذا بخلاف العبء المالي وشروطه القاسية؛ حيث يتعين على المتقدمين إثبات أنهم من ذوي الدخول المرتفعة أو أن لديهم 9900 دولار مخصصة لكل شخص يتقدمون بطلب للحصول عليه، بالإضافة إلى رسوم المعالجة البالغة 635 دولاراً لكل شخص بالغ و175 دولاراً لكل طفل.