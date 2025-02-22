قوة مسلحة تهاجم وتحرق مكتب مكافحة المخدرات وتعتدي على ضباط قسم شرطة بكسلا وتطلق سراح المنتظرين بالقسم

كسلا: خاص (السوداني)

هاجمت قوة مسلحة، مكتب مكافحة المخدرات بمدينة كسلا، وأصابت اثنين من المكتب أحدهما ضابط برتبة نقيب وجندي إصابة خطرة.

وكشف مصدر لـ(السوداني)، عن أن القوة حرقت مكتب مكافحة المخدرات ومعظم معروضات الحملة.

وقال: “عقب هجومها على مكتب المكافحة هجمت على قسم شرطة، واعتدت بالضرب على ضابطين برتبة رائد وملازم، ثم أطلقت سراح جميع المنتظرين في القسم قسراً”.

وأشار المصدر لـ(السوداني) إلى أن القوة المهاجمة تتبع لإحدى الحركات المسلحة الموجودة بالمنطقة.

وأوضح أنّ الهجوم كان يوم الخميس، عقب مداهمت قوة المكافحة لمنطقة ابو كرشولا بمدينة كسلا، وضبطت جوال (بنقو) وكمية من مخدر الآيس.

في وقت لم تعلق أي جهة رسمية على الحادثة حتى اليوم.