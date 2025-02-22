البرهان يتفقّد مصفاة الخرطوم ويقف على حجم الأضرار

الخرطوم: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم، مصفاة الخرطوم لتكرير النفط بمنطقة الجيلي شمالي بحري.

ووقف على حجم الأضرار التي لحقت بهذا الصرح الاقتصادي الحيوي، مؤكداً عزم الدولة على إعمارها وإعادتها لسيرتها الأولى حتى تعمل بطاقتها القصوى. مبيناً أن ما قامت به مليشيا آل دقلو الإرهابية من تدمير وتخريب للبنى التحتية والمرافق الاستراتيجية ستدفع ثمنه عاجلاً أم آجلاً.

وقال البرهان إن هذه المنشآت الحيوية مِلكٌ للشعب السوداني. إلا أن هذه الفئة الباغية أرادت بالاعتداء عليها استهداف موارد ومقدرات البلاد الاقتصادية والتنموية.

وطاف والوفد المرافق له على أقسام المصفاة والتقى بعدد من فرق العمل من المهندسين. حيث استمع لتنوير ضاف من مدير المصفاة حول المجهودات التي يقوم بها الفريق الفني في تقييم الخسائر والأضرار ومعالجة بعض المشكلات. مؤكداً أن المهندسين والفنيين يعملون حالياً من أجل إصلاح بعض الخطوط والمستودعات التي تضررت.