بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار وأسرة صحيفة (السوداني)، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

المرحوم الأستاذ/ الطيب أحمد الطيب

شقيق الزميل الصحفي، نصر الدين أحمد الطيب، الذي اغتالته ميليشيا الدعم السريع بشارع الكلس بشرق النيل الخرطوم، صباح أمس.

كان الراحل هاشاً باشاً، لطيفاً كالنسمة، حسن الخُلق والأخلاق، ومتفقداً للأهل والأصدقاء والجيران.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)