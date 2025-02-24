مصر تعلن رفضها  وجود أي حكومة موازية في السودان

القاهرة: السوداني

أعلنت الحكومة المصرية رفضها وجود أي حكومة موازية في السودان.

وجدد وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، موقف بلاده الداعم للشرعية في السودان ومؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسھا القوات المسلحة التي تضطلع بدورھا في الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان.

وأكد عبد العاطي، خلال اعمال إجتماع آلية التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية فى البلدين اليوم، رفض مصر قيام أي إطار آخر أو حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان ورفضها لأي تدخل خارجي في السودان.

وياتي الموقف المصري كاول رد فعل دولي على المساع التى تقودها قوات الدعم السريع فى العاصمة الكينية نيروبي، مع اخرين لتكوين حكومة لها فى مناطق سيطرتها، حيث وقعت اتفاق سياسي امس مع حلفائها، ابرزهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو.

واوضح الوزير المصري فى مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره د. علي يوسف، أن المباحثات اليوم تطرقت إلى العلاقات السياسية والتجارية، وجرى التوافق على تشكيل فريق عمل مصري سوداني للتركيز على قضية إعادة الإعمار في السودان، موضحا أنه سيكون هناك مشاركة فعالة من الشركات المصرية لإعادة إعمار السودان.