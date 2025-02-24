السودان: كينيا خرجت بالكامل على ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي بتبنيها لميليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنه في سابقة خطيرة، وخروج كامل على ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وفي تهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين، تبنت القيادة الكينية، الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها.

ونبهت الخارجية إلى بيان أصدره رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني في موقعها الرسمي بمنصة إكس، رحّب فيه بتوقيع ما أسمي “ميثاقا سياسيا بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها لتشكيل حكومة موازية”. وأضافت الوزارة أن الميثاق السياسي يدعو لتمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير لما أسماه بـ”الشعوب والأقاليم السودانية”.

وشدّدت الخارجية السودانية، أنه وعلى “النقيض من زعم القيادة الكينية أن اجتماعات المليشيا الإرهابية وأعوانها، برعايتها، هدفت لبحث تحقيق السلام، فقد ردد المشاركون في جلسة التوقيع شعارات تدعو المليشيا لأن تغزو مدن ومناطق سودانية بعينها، لمواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، على نحو ما قامت به في الجنينة واردمتا وقرى الجزيرة وسنار ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور والقطينة”.

ولفتت الوزارة إلى ما نقلته جريدة “الشرق الأوسط” أمس الأول على لسان أحد قيادات المليشيا المشاركين في الاجتماعات أنّ الهدف مما تم توقيعه إقامة حكومة تمكنهم من امتلاك الأسلحة التي لا تستطيع المنظمات العسكرية غير الحكومية أن تمتلكها.

واعتبرت الخارجية فى بيان لها اليوم، إن كل ذلك يدل أن الغرض من المناسبة هو خلق واجهة زائفة للمليشيا للحصول على الأسلحة مباشرة، بما يرفع بعض الحرج عن الراعية الإقليمية، ليقتصر دورها علي التمويل فقط. ويعني هذا توسعة نطاق الحرب وإطالة أمدها، بعد أن أوشكت القوات المسلحة والمساندة على القضاء على خطر المليشيا الإرهابية.

وتابع البيان “إن الإصرار على هذا التوجه الخطير من الرئاسة الكينية يعبر عن استخفافها بقواعد القانون الدولي ومقتضيات السلم والأمن الإقليميين، وواجبات منع الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب، ومحاربة الإرهاب. كما يمثل استهانة بالغة بالمصالح القومية لكينيا في علاقاتها مع السودان خاصة في المجالات التجارية والحيوية”.

وقالت: “يوجب ذلك على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية، النهوض بدورها في وجه هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإفليميين، والعبث بأسس النظام الدولي المعاصر وتشجيع تمزيق الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها”.

وتوعّدت الخارجية بأن حكومة السودان ستمضي في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على هذا السلوك العدائي غير المسؤول.