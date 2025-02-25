عاجل: الاطاحة بفضل الله برمة ناصر من رئاسة حزب الأمة القومي، نسبة لمشاركته في مؤتمر نيروبي والإمضاء على ميثاق السودان التأسيسي الذي يعارض مباديء الحزب. وتسمية محمد عبد الله الدومة رئيساً للحزب يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة

القاهرة: السوداني

أعلنت مؤسسة الرئاسة في حزب الأمة القومي سحب التكليف برئاسة الحزب عن اللواء فضل الله برمة، على أن يكلف محمد عبد الله الدومة رئيسا يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب عبر مؤسسة الرئاسة.

وقالت مؤسسة رئاسة الحزب، ليل أمس، ان سحب التكليف من برمة لمخالفات عدة آخرها مشاركته في مؤتمر نيروبي والإمضاء على ميثاق السودان التأسيسي الذي يعارض مباديء الحزب في نقاط أهمها النص على العلمانية وتقرير المصير.

وأكد البيان أن حزب الأمة القومي حزب مؤسسات ومشاركاته في أي منبر أو تحالف لا تتم إلا عبر تفويض مؤسسي وأية مشاركات بدون ذلك التفويض مرفوضة سوف يخضع أصحابها للمساءلة.