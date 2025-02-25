‏قرار بإغلاق مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية ومراكزها بالخارج والعودة لممارسة أنشطتها من داخل السودان

بورتسودان: السوداني

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد حسن دهب، مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية بإغلاق مراكزها الخارجية وتوفيق أوضاعها للعودة وممارسة أنشطتها الأكاديمية من داخل البلاد.

وقال الوزير إنّ هذا القرار جاء تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها خلال الأيام الماضية، وتوسيع الرقعة الآمنة بولايات السودان المختلفة.

وشدد بروفيسور دهب، على ضرورة تنفيذ القرار، مشيراً إلى أنّ التعليم العالي يخوض ملحمة جديدة باستمرار الدراسة بكافة الولايات الآمنة، والولايات التي تم تحريرها من دنس مليشيات الدعم السريع المتمردة التي دمرت تلك المؤسسات بصورة مخططة وممنهجة، مؤكداً اهتمام الدولة بإعادة إعمار ما دمرته المليشيات من مؤسسات.

وجدد الوزير، تحيته لأساتذة الجامعات ومنسوبي الوزارة وهم يخوضون حرب الكرامة الوطنية في ساحة التعليم والحرص على استمرار العملية التعليمية بالبلاد.