تحطم طائرة أنتنوف في أم درمان واستشهاد (19) من ضمنهم اللواء بحر أحمد قيادة العمليات في منطقة بحري

أم درمان: السوداني

تحطّمت طائرة أنتنوف عسكرية عقب إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا، وراح ضحيتها (19) من العسكريين والمدنيين، على رأسهم اللواء بحر أحمد بحر، قيادة العمليات في منطقة بحري.

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها، بمنطقة الإسكان الحارة 75، حيث سقطت على منزلين.

في وقت تم إسعاف المصابين من المدنيين والعسكريين، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة.

وتفقد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، حيث وقف على الجهود الجارية لإخماد الحريق الذي اندلع جراء الحادث بواسطة فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى الموقع وباشرت عمليات السيطرة على النيران. وأعرب والي الخرطوم عن تعازيه لأسر الشهداء وعاجل الشفاء للمصابين.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في تعميم صحفي: “تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء اليوم، واحتسبنا عدداً من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين، جرى إسعاف المصابين، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75، الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين”.