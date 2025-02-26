متابعات: السوداني

كشف وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، عن مشروع قرار بريطاني جديد على طاولة مجلس الامن الدولي حول السودان يركز على منبر جدة وتنفيذ مخرجاته.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعاون السودان مع المنظمات الدولية.

ونوه وكيل الخارجية عقب الاجتماع، أن اللجنة تداولت حول سلبيات وايجابيات القرار البريطاني، حيث تم التوافق على ضرورة التواصل مع الدول الصديقة في مجلس الأمن لإحتواء هذا القرار.

وأضاف السفير حسين الأمين أن الاجتماع إستمع إلى تقرير حول مشاركة السودان في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي قدمته وكيلة وزارة العدل، واوضح أن التركيز في اجتماعات المجلس دائما يتم حول موضوع حماية المدنيين والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأشار السفير، إلى أن اللجنة الخاصة بالانتهاكات قدمت في الدورة الماضية تقريراً “متميزا” رصد الانتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في حق المدنيين، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

ووجه عضو مجلس السيادة بتشكيل فريق مختص برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات ذات الصلة لإعداد دفوعات وخطة للتحرك في هذا الشأن.

وأوضح وكيل الخارجية ان الاجتماع إستمع أيضا، لتنوير حول اجتماع نيروبي الذي رعته الحكومة الكينية وما قام به السودان من مذكرات شكوى للأمم المتحدة وغيرها. وأضاف أن الاجتماع تداول كذلك حول موضوع التجديد لفريق الخبراء الخاص بالقرار 1591 وهو القرار الخاص بحظر السلاح في دارفور.

واضاف ان الاجتماع استمع لتنوير حول زيارة الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسودان ولقاءاته مع عدد من الوزارات مبينا أن الفريق مهندس إبراهيم جابر وجه بتشكيل لجنة مصغرة لإستصحاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات إعادة الإعمار في البلاد.