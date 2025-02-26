رئيس مجلس السيادة يُعيِّن الفريق الصادق إسماعيل رئيساً للجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، قراراً قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية برئاسة، الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، وعضوية كل من وكلاء وزارات الخارجية والمالية والصحة والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والزراعة والغابات والثقافة والإعلام والنقل، بجانب ممثلين للأجهزة المُختصة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.

وتختص اللجنة بمهام التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية بالمعابر من حيث المُنشآت والعاملين والتنسيق المُحكم بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المُختصة من أجل تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية.

ووضع قوائم تفصيلية تحدد احتياجات البلاد الإنسانية وفق سياسات وخُطط الدولة العليا.

كما تختص اللجنة أيضاً بتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لخطة الاستجابة الإنسانية ومشاركتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية، وإعداد مصفوفة المشاريع المطلوب تنفيذها وتكلفتها والمصادقة عليها مع المنظمات الأممية وشركائها ومتابعة تنفيذها.