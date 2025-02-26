مقتل وإصابة 11 من المليشيا وتدمير عربتين واستلام أخرى في محيط مدينة الفاشر

الخرطوم: السوداني

قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، إن الطيران الحربي وفي إطار طلعاته الجوية الراتبة قد تمكنت أمس من تدمير مركبتين قتاليتين لمليشيا آل دقلو المتمردة تدميراً كاملاً وإصابة ستة من عناصرها شرق وشمال شرق وجنوب الفاشر.

وأضافت الفرقة في إيجازها الصحفي، اليوم الأربعاء، أن قوات العمل الخاص بقيادة القائد أحمد بيضة قد نفذت عملية مُحكمة قتلت من خلالها خمسة من عناصر المليشيا واستولت على عربتهم اللاندكروزر بكامل عتادها المكون من أسلحة خفيفه وذخائر.

وأشارت إلى أنّ القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة وقوات العمل الخاص والمخابرات مازالت تواصل عملها في تمشيط أحياء المدينة، فيما تواصل استخبارات القوات المسلحة والمشتركة رصد تحركات المليشيا بدقة في جميع المحاور.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة أنّ موجات هروب عناصر المليشيا من أطراف مدينة الفاشر وبعض القرى المجاور مازالت تتواصل بصورة يومية، مؤكدة أنّ انسجام وتناغم جميع القوات بميدان الكرامة هو سر صمود الفاشر وقفل الطريق في وجه الأعداء، مجددة كذلك التأكيد باستقرار وهدوء الأوضاع بالفاشر بنسبة (89%).