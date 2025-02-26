“الأغذية العالمي” يعلق تقديم المساعدات لمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر

الخرطوم: السوداني

أعلن برنامج الأغذية العالمي، تعليق توزيع المساعدات في معسكر زمزم للنازحين بالفاشر، حيث يواجه نصف مليون نازح خطر المجاعة بسبب تصاعد القتال.

وأوضح البرنامج، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين أجبرت شركاءه على مغادرة المعسكر حفاظًا على سلامتهم.

وحذرت المديرة الإقليمية للبرنامج، لوران بوكيرا، من أن آلاف الأسر قد تواجه المجاعة قريبًا، داعية الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لنحو 300 ألف شخص في المعسكر، لكنه تمكن هذا الشهر من الوصول إلى 60 ألفًا فقط بسبب تزايد العنف. كما أدى هجوم إلى تدمير السوق المركزي، مما زاد من صعوبة حصول النازحين على الغذاء والإمدادات الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، تعليق عملياتها الطبية في المعسكر، بما في ذلك المستشفى الميداني، نتيجة تزايد الهجمات.