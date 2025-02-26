مدير جامعة السودان لـ(السوداني): 260 مليون دولار خسائر الجامعة جراء الحرب

الخرطوم: الطيب علي

كشفت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عن تخريب كبير انتهجته المليشيا المتمردة في المنشآت والبنى التحتية للجامعة، في وقت أعلنت فيه عن أنّ حجم الخسائر التقديرية للجامعة جراء اندلاع الحرب بلغ 260 مليون دولار تقريباً.

وقال مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور عيسى بشير محمد لـ(السوداني)، إن هناك لجنة مُكوّنة من قبل الجامعة بدأت عملها بالحصر يليه التحريز والتأمين وتعقب ذلك إعادة إعمار المؤسسة.

وتمثل حجم الأضرار التقديرية المحصورة بكل الجامعة في الآتي: “٢٨٨” قاعة دراسية، “٢٩٥”معملاً، “٨١ “ورشة وحقل وحاضنة أعمال، “٧٧٢ “مكتباً و”٣٣” مكتبة، علاوة على “١٩٠” متحركا مختلفاً (سيارات، حافلات نقل، بصات، آلات زراعية ومواتر .. الخ). هذا بالإضافة إلى “١٨٢” منزلاً وشقة سكنية حكومية، “١١٥” محول كهرباء ومولدا وموتورا، “٦” طائرات تدريب هندسي، وإذاعة كلية علوم الاتصال ومنتزه وحديقة الحيوان بحلة كوكو.

وأكد بشير أن الجهد المطلوب فى المرحلة القادمة لإعادة الإعمار يحتاج لمساهمة كل منسوبي الجامعة وخريجيها وأصدقائها والجهات العالمية التي تحتفظ الجامعة باتفاقيات ومذكرات تفاهم وتبادل للمعرفة معها.

ونوه إلى أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من المؤسسات السباقة لإدارة شؤونها من داخل مقراتها متى كان ذلك ممكناً وآمناً، لافتاً إلى أن حجم الجامعة وانتشار منسوبيها ألقى بحملِ ثقيلٍ على جميع مستوياتها الإدارية ابتداءً من إدارة المقرر الدراسي وامتحانه وتجميعه من مراكز متعددة وصولاً إلى قمة الهرم الإداري.

وأضاف: “الآن بعد أن توالت الانتصارات وبدأت القوات المسلحة فى تحرير العاصمة، هرعت الجامعة وكونت لجنة من منسوبيها الحريصين بالتركيز على أفراد الأمن والسلامة المتواجدين فى العاصمة واستدعت بعضهم من خارجها لتأمين وتحريز ما تبقى بهذه المقرات المحررة”.

كما استعانت اللجنة بشرطة تأمين الجامعات للحراسة المسلحة، لهم الشكر ومن قبلهم لسعادة الفريق أمير عبد المنعم لاستجابته العاجلة فى هذا الشأن.

وأوضح أن مقرات الجامعة التى تحررت ويمكن الدخلول اليها حتى الآن هي: كلية هندسة المياه والبيئة (الكدرو)، كلية الدراسات الزراعية (شمبات) وكلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات (المنطقة الصناعية – بحرى)، مبيناً أن حجم الأضرار فى البنيات التحتية كبير جداً ربما تحتاج لزمن معتبر وجهد كبير للوصول بالمؤسسة إلى وضع التشغيل المناسب.

وأكد مدير الجامعة أنّ مخدمات ومنصة الجامعة للتعليم الإلكتروني كان لها دورٌ كبيرٌ في استمرار الدراسة إلكترونياً بشكل شبه متكامل. وأردف: “ربما هناك ضرورة لاستمرار الدراسة الإلكترونية فيما لا يقل عن 40% من المناهج النظرية لأغلب كليات الجامعة حتى بعد توقف الحرب”.

وقال إن هناك محاولات ناجحة للقيام ببعض الجانب التطبيقى إلكترونياً تبعاً للتطور الأكاديمي العالمي فى المجالات المختلفة.

ونوه لتنظيم الدورة التدريبية على معامل البرمجة الافتراضية الأسبوع الماضي حتى يتمكن أساتذة الكليات المختلفة من إدارة المحتوى العملي حسب التخصص وتقديمه للطلاب والدارسين.

كما تمكنت الجامعة أيضاً من القيام بأغلب التدريبات التطبيقية التي يستدعي تنفيذها تدريساً حضورياً وقد أسهم الطلاب فى توفير الكثير من المطلوبات المادية لهذه العمليات والتي تتم بالاستضافة فى الجامعات الآمنة أو بخارج السودان كما فى حالات التدريب السريري للكليات الطبية.

وأوضح أنه بعد اندلاع الحرب فى ١٥ أبريل ٢٠٢٣م بالخرطوم أدى ذلك إلى هجرة ونزوح جميع منسوبي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حوالي “70” ألف طالب وطالبة و”1400″ أستاذ و”3500 “موظف وعامل.

ومضى في القول: “للأسف بعدها تم حرق ونهب وتدمير جميع مقرات الجامعة العشرة المتواجدة في مدينتي الخرطوم وبحري وتوقفت الحياة الجامعية تماماً لأكثر من ستة أشهر، كان الجميع يبحث فيها عن منطقة آمنة تأويه.

وفى الثاني من نوفمبر ٢٠٢٣م، أعلنت الجامعة استئناف الأنشطة الأكاديمية بناءَ على اكتمال استبيان للطلاب والأساتذة تم فيه تحديد مواقع تواجدهم وإمكانية استئناف الدراسة إلكترونياً وذلك بفضل أن الجامعة تمكّنت من إجلاء مخدماتها السبعة من منطقة المقرن واستضافتها بمركز بيانات سوداتل ببورتسودان، معرباً عن شكرهم على ذلك.

وفى ديسمبر ٢٠٢٣م، خرّجت الجامعة “١٩٨٨” خريجاً كانوا قد أكملوا مطلوبات التخرج.

وفى ديسمبر ٢٠٢٤م، خرجت الجامعة “٢٨٠٠” خريج بعد أن أكملوا عامهم الدراسي أثناء استمرار الحرب وأقيمت الامتحانات فى” ٥١” مركزاً بالداخل والخارج بحسب أماكن تواجد الطلاب، وكان ذلك ممكناً بجهد كبير أساتذة الجامعة وبفضل انتشارهم.