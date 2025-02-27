المفوض السامي لحقوق الإنسان: السودان في وضع خطير وعلى وشك الانفجار والفوضى

الخرطوم: السوداني

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من خطر تصعيد الحرب في السودان، وقال اليوم الخميس، إن هناك خطراً متزايداً بحدوث وفيات جراء الجوع على نطاق واسع.

وأضاف تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «السودان في وضع خطير وعلى وشك الانفجار والفوضى، ويواجه خطراً متزايداً من الجرائم الفظيعة والوفيات الجماعية جراء المجاعة. لم يكن خطر التصعيد أعلى من أي وقت مضى»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر «المرصد العالمي للجوع»، في ديسمبر الماضي، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن تمتدّ إلى 5 مناطق أخرى، بحلول شهر مايو المقبل.

وأفادت المبادرة العالمية «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» برصد مجاعة في 5 مناطق؛ من بينها معسكر زمزم في الفاشر بشمال دارفور، الذي يُعد أكبر مخيم للنازحين في السودان؛ حيث اكتشفت المجاعة، لأول مرة في أغسطس الماضي.

وجاء في تقرير صادر عن «المرصد»، أن «هذا الأمر يمثل تعميقاً غير مسبوق لأزمة الغذاء والتغذية؛ مدفوعاً بالنزاع المدمِّر وضعف وصول المساعدات الإنسانية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح التقرير أنه إضافة إلى معسكو زمزم، الذي يستضيف أكثر من 400 ألف شخص، جرى رصد مجاعة أيضاً في معسكرين آخرين للنازحين هما أبو شوك والسلام في شمال دارفور، وجبال النوبة الغربية.