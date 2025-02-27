دول مجلس التعاون الخليجي تشدد على أهمية إنهاء الأزمة والحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه

جنيف: متابعات

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، اليوم الخميس، عن أسفه لاستمرار النزاع القائم في السودان واستمرار القتال وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.

وجدد السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الحوار المعزز مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في السودان، دعوته لطرفي النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 والسعي الفوري لوقف إطلاق النار.

كما أعرب السفير الهين، عن قلق دول مجلس التعاون من تأثير المجاعة على الوضع الإنساني المأساوي، داعياً إلى تضافُـر الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

وطالب مندوب دولة الكويت، جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عوائق، مؤكداً أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة بما يتيح إيصال كافة المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بشكل عاجل خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشدد السفير الهين، على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون بشأن أهمية إنهاء الأزمة والحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه وعلى مساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.

كما أكد ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سُلطة مدنية ورفع المُعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.