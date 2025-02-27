فيديو.. تدشين التشغيل التجريبي للخط الساخن لكهرباء ود مدني بعد ظلام طويل

مدني: السوداني

تمكّنت فرق صيانة الكهرباء بمدينة ود مدني، من إرجاع التيار الكهربائي للخط الساخن، بعد الخراب المتعمد الذي طال منشآت الكهرباء، بأيدي مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال المهندس مصعب عبد القادر بابكر مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بولاية الجزيرة، عن تجريب الخط الاستراتيجي لكهرباء ود مدني اليوم، وذلك توطئة لتدشين الخط قبل شهر رمضان المبارك، وأوضح أنّ الخط الاستراتيجي يعمل على إنارة المستشفيات بود مدني، إضافةً للمرافق الحكومية ومحطة مياه ود مدني الرئسية.

وأكد استمرار العمل في معالجة كهرباء ود مدني وسط لتوفير الكهرباء للأحياء والمرافق الصحية، وأشار لجهود كبيرة لحكومة الولاية في توفير زيوت المحولات والكوابل، وطمأن المواطنين بأنّ الكهرباء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تعمل على تشغيل الكهرباء خلال الأسبوع القادم لتقليل معاناة المواطنين خلال الشهر الكريم، وناشد الحكومة الاتحادية بتوفير الزيوت لتشغيل كهرباء ولاية الجزيرة.