دفاعات الجيش تصد هجوماً للمليشيا بالمسيرات على قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار وسد مروي ومحطة التوليد

مروي: السوداني

تصدت دفاعات الجيش السوداني، على الهجوم الذي شنته مليشيا الدعم السريع المتمردة عبر المسيرات، مستهدفة قيادة الفرقة 19 مشاة مروي ومطار مروي وسد مروي ومحطة التوليد مروي، بهدف تدمير البنية التحتية وتصدت لها المضادات الأرضية.

واستمر هجوم المسيرات المعادية من الساعة الثانية ونصف صباح الجمعة وحتى الساعه الخامسه صباحاً.

قيادة الفرقة 19 مشاة مروي: “نطمئن جميع المواطنين بالولاية الشمالية وبمحلية مروي أنّ قواتكم المسلحة في كامل الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي طاريء أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة، نهيب بالجميع عدم الانجرار وراء الشائعات المُغرضة”.