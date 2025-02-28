السعودية: غداِ السبت أول أيام شهر رمضان المعظم

أعلنت السعودية والسودان وعدة دول عربية أن يوم السبت سيكون غرة شهر رمضان المبارك بعد رصد الهلال.

وفي تغريدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الديوان الملكي: “المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ السبت الموافق 1 مارس 2025م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ”.

وكانت سلطنة عمان أول دولة عربية تعلن السبت أول أيام رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال.

وكذلك أعلنت الكويت وقطر والإمارات والبحرين والأردن والأراضي الفلسطينية أن السبت سيكون غرة شهر رمضان.

وأعلن الوقف السني في العراق أن يوم السبت هو أول أيام رمضان، في حين أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أن يوم الأحد هو غرة رمضان.

وبهذا ستكون بداية رمضان في أغلب الدول متوافقة بشكل نادر مع بداية شهر مارس الميلادي.

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