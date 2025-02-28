(السوداني) تهنئ وتبارك حلول شهر رمضان المبارك

ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة الصحيفة، يتقدمون للشعب السوداني والأمة الإسلامية، بعاطر التبريكات والتهاني العطرة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أعاده الله علينا وعليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في خير وبركة وصحة وعافية وسعادة ورضى من الرحمن، وسوداننا الحبيب ينعم في السلام والأمن والطمأنينة وتسكت فيه أصوات الرصاص ويندحر فيها العدو والطغيان.

كل عام وأنتم بألف خير.

شارك الخبر