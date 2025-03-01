تدمير ارتكازات رئيسية ومدرعة صرصر واستلام عدد من مواقع المليشيا بالفاشر

الخرطوم: السوداني

دمرت قوات الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، مدرعة صرصر تتبع لمليشيا الدعم السريع مع كامل طاقمها واستحوذت على مخارن للأسلحة والذخائر للمليشيا في إلاتجاه الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر.

كما تمكنت القوات مساء أمس بحسب الإيجاز الصحفي للفرقة السادسة مشاة، من خلال عمليات التمشيط الراتبة التي تقوم بها داخل أحياء الفاشر الشرقية والجنوبية الشرقية من قتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا المتمردة وتدمير عدد من ارتكازاتها الرئيسية واستلام عدد من مواقعها، كما أدت العملية إلى تشتيت ما يقارب فصيلاً كاملاً والقبض على آخرين كأسرى والذين أفصحوا أن مخطط المليشيا للفترات القادمة كانت تقوم على إعداد العدة لمهاجمة المتحركات القادمة إلى دارفور وقطع الطترريق عليها،

وأضاف الإيجاز الصحفي أن القوات قد أسقطت ودمرت عدداً من الطائرات الانتحارية المسيرة التي أطلقتها المليشيا على بعض أحياء المدينة دون أهداف محددة، مشيراً إلى أن المليشيا قصفت الجمعة الأحياء الجنوبية الغربية ولكنها لم تسفر عن أية خسائر.