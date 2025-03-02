فعالية بجنيف تناقش انتهاكات المليشيا والعنف ضد المرأة

جنيف: متابعات

نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فعالية تحت عنوان (الفظائع والانتهاكات ضد المرأة، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان)، وذلك بقصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش فعاليات الدورة (58) لمجلس حقوق الإنسان.

وقدمت سليمى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، عرضاً وافياً حول الدور الذي قامت به وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في الاستجابة لحملات العنف الممنهج التي شنتها المليشيا المتمردة ضد النساء والفتيات منذ بداية الحرب وجهود الدولة لتعزيز الدور الرسمي في حماية النساء والفتيات و الالتزام بالموجهات الإقليمية والدولية لتعزيز حماية النساء والفتيات في أوضاع الطواريء.

وشهدت الفعالية، حضوراً واسعاً من ممثلي المنظمات والوكالات ومفوضية حقوق الإنسان والسفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مراسلي وكالات الإعلام.

وشارك المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة السفير حسن حامد بكلمة افتتاحية، رحّب خلالها بالمشاركين، منوهاً إلى أهمية الموضوع الذي تتناوله الفعالية واهتمام السودان به.

وأدار الفعالية البروفيسور محمد قوزال، أكاديمي وباحث في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجنيف، فيما تحدث الدكتور معتز فضل الخبير في القانون الدولي الإنساني وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وقدم د. معتز فضل الله، الخبير في القانون الدولي الإنساني، عرضاً شاملاً، استعرض من خلاله، التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وبكافة الأحكام والمباديء ذات الصلة في اتفاقية جنيف وبرتوكولاتها، وذلك منذ بواكير نشأة القوات المسلحة السودانية، مشيراً في هذا السياق إلى الإجراءات والمعايير التي تتخذها القوات المسلحة السودانية في إدارة العمليات العسكرية لدحر المليشيا الإرهابية وتجنب استهداف المدنيين وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.