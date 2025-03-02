وزير العدل السوداني يستعرض مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جهود السودان لترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب

جنيف: السوداني

التقى وزير العدل، د. معاوية عثمان محمد خير، بالسيدة ايزي براند كبهيرس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بقصر الأمم بجنيف، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون والتنسيق بين السودان والأمم المتحدة بشكل عام وآليات حقوق الإنسان بشكل خاص.

وقدم وزير العدل، شرحاً حول الأوضاع في البلاد والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة مجهودات الجهات العدلية الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى إعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايات الجزيرة والخرطوم بعد طرد المليشيا المتمردة ومباشرتها لأعمالها، وكذلك استعادة السجلات الإلكترونية لوزارة العدل والداخلية التي تعرضت للاعتداء، وإنشاء منصة إلكترونية لتلقي البلاغات وعدم التمسك بالاختصاص المكاني في تسجيل البلاغات.

كما أكد الوزير، التزام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية وتفويض الخبير المعين.

واستعرض الوزير خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة حول ترتيبات الفترة الانتقالية بعد نهاية الحرب.

من جانبها، أكدت مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، رغبة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة السودانية، مقدمة الشكر للحكومة لتسهيل وصول موظفي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان واستئناف عملهم. وعبرت عن تمنياتها لعودة الاستقرار والسلام إلى السودان.