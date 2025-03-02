د. جبريل إبراهيم يشدد على عدم السماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم في الخرطوم قبل التأكد من سلامة الأحياء والتخلص من الجثث التي لم تدفن

الخرطوم: السوداني

شدد وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، على عدم السماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم في العاصمة الخرطوم قبل التأكد من سلامة الأحياء، ودعا إلى ضرورة إزالة الأجسام غير المنفجرة، والتخلص من الجثث التي لم تدفن، وتعقيم المناطق لمنع انتشار الأوبئة.

وقال وزير المالية في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس: “عناصر الدعم السريع خربوا جزءاً كبيراً من العاصمة بحقد غليظ.. لكن خطة إعادة الإعمار قد اكتملت، وستباشر سواعد أبناء وبنات الشعب العمل فور اكتمال دحر العدوان”.