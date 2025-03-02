سلاح الجو السوداني يواصل طلعاته الجوية على المليشيا في محيط الفاشر ويدمر 4 مركبات قتالية ويقتل (17) عنصراً من الجنجويد

الفاشر: السوداني

واصل سلاح الجو السوداني، طلعاته الجوية الراتبة التي تستهدف من خلالها تحركات مليشيا الدعم السريع المتمردة في محيط مدينة الفاشر، حيث نفذت ثلاث طلعات، دمّرت من خلالها 4 مركبات قتالية في اتّجاهات مختلفة، وقتلت (17) عنصراً من عناصر المليشيا بمنطقة جقو جقو، وهرب من تبقى منهم إلى اتّجاهات مختلفة.

وقالت الفرقة السادسة مشاة، اليوم، إنّ القوات المسلحة وقوات العمل الخاص والقوة المشتركة قد واصلت تنفيذ حملاتها التمشيطية داخل أحياء الفاشر وتمكّنت من ضبط عربة (افانتي) كانت تستقلها عناصر المليشيا للتسلل إلى داخل الأحياء.

كما شهدت أطراف المدينة، هروباً مكثفاً من عناصر المليشيا بعد تدمير عتادهم الحربي وهلاك (فزاعتهم) بمنطقة عد البيضة وضبط مخازن أسلحتهم بأطراف الفاشر الخميس الماضي، حيث تسبّب ذلك الإنجاز الذي حقّقته القوات في خفض وانهيار الروح المعنوية لقوات المليشيا التي لم يبقَ أمامها إلّا خياري الفرار أو الاستسلام.